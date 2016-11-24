«Укрзализныця» просит Кабмин повысить тарифы на пассажирские перевозки на 35%

С целью реализации плана о росте капитальных вложений, в следующем году «Укрзализныця» планирует в 2017 году поднять стоимость пассажирских перевозок на 35% и грузовых – на 25%. Как передает replyua.net, такую информации во время конференции в телефонном режиме с участием инвесторов 22 ноября рассказал член правления компании Ремигиуш Пашкевич. Он отметил, что новые тарифы будут учитывать не только подорожание расходов в связи с девальвацией гривны, но и растущий спрос на перевозки железнодорожным транспортом.
Предполагается, что свое согласие на рост тарифов должны дать в Кабмин. Если этого не случится, в «Укрзализныце» могут внести изменения в программу капитальных инвестиций, разделив ее на два этапа. Выполнение второго может произойти через два года. При этом, по словам Пашкевича, такой вариант весьма неблагоприятный.
«Не секрет, что в Украине наблюдается нехватка подвижного состава, который перевозит зерновые. Результаты исследований Всемирного банка показали, что рост производства зерновых демонстрирует рост каждый год, и в перспективе он должен увеличиться. В наших планах – провести модернизацию части подвижного состава и купить также новый. Без повышения тарифов реализация этого задания не представляется возможной», - рассказал он.
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