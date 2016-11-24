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Стрельба в Одессе: правоохранители задержали незаконных торговцев оружием

Стрельба в Одессе: правоохранители задержали незаконных торговцев оружием
Группу незаконных торговцев оружием накануне задержали правоохранители Одессы, перелает replyua.net. Отмечается, что в процессе поисковых работ состоялось изъятие пистолетов, охотничьего и автоматического оружия. Согласно данным ДВБ Нацполиции Украины, сбыт продукции злоумышленники осуществляли через знакомых им людей.

В сентябре 2016 года сотрудники Приморского полицейского отдела получили сведения о том, что в городе нелегально сбывают оружие. Так, неизвестные пытались продать одному из одесситов оружие без надлежащей документации. В связи с данным фактом полицейские начали расследование уголовного производства. При проведении оперативно-расследовательных мероприятий, оперативникам удалось выяснить, что организатором незаконного сбыта оружия стал 24-летний одессит. Более того, в помощники в противозаконной торговле он пригласил жителей Одессы возрастом 27 и 31 года, а также 50-летнего гражданина из Днепропетровской области.

При осуществлении последней закупки у преступников полицейские решили арестовать главу этого преступного объединения. Злоумышленник попытался убежать и открыл стрельбу. К счастью, полицейские не пострадали. Беглец уже задержан и находится под стражей.

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