300 представителей СМИ будут освещать допрос Януковича

Виктора Януковича, беглого украинского президента, будут допрашивать в режиме видеоконференции, и это событие будут освещать примерно триста представителей различных СМИ, а сам допрос запланирован на завтра, 25 ноября, информирует replyua.net со ссылкой на Громадське.
Как стало известно, Янукович будет выступать в качестве свидетеля, и завтра, 25 ноября, видеоконференция должна начаться с участием 286 представителей средств массовой информации. Такое заявление прозвучало накануне от работников Святошинского районного суда Киева. Допрос в Святошинском суде будет проводиться по делу пяти бывших сотрудников подразделения «Беркут». Ранее Виктор Янукович дал свое согласие на допрос, но при этом подчеркнул, что по известным всем причинам он не может появиться в Киеве.
По словам экс-президента Украины, в родной стране ему будет небезопасно, поэтому он готов ответить на все интересующие следствие вопросы в режиме видеоконференции. Однако эксперты отмечают, что могут возникнуть технические препятствия во время допроса. Более того, защита бывшего президента уверена, что видеоконференцию «могут сорвать».
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