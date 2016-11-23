валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої
У «Батьківщині» заявили, що вони будуть вимагати формування тимчасової слідчої групи для перевірки діяльності глави Національного банку України Гонтаревої Валерії та керівника Фонду гарантування вкладів Ворушиліна Костянтина. Про це сьогодні, під час прес-конференції, заявила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, передає replyua.net.

Вона зазначила, що фракція також буде вимагати від Національного антикорупційного бюро перевірити діяльність вищезазначених осіб та розслідувати збагачення глави держави Петра Порошенка на падінні курсу національної валюти. «Фінансовий та економічний обвал, який ми спостерігаємо в країні вже протягом двох років, має початок у керівництві Національного банку, зокрема, його глави Валерії Гонтаревої. Ми вважаємо, що знецінення гривні в більш ніж тричі спричинила діяльність саме пані Гонтаренвої. На сьогоднішній день ця ситуація повністю гальмує розвиток економіки в Україні», - розповідає Тимошенко.

«Ми вважаємо, що у цьому всьому винна саме Валерія Гонтарева. Вона в минулому була частиною команди Януковича, відмиваючи кошти через цінні папери державного значення. Сьогодні вона продовжує працювати на банки Російської Федерації та фінансувати корупційну діяльність», - сказала вона.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день