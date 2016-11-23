Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

У «Батьківщині» заявили, що вони будуть вимагати формування тимчасової слідчої групи для перевірки діяльності глави Національного банку України Гонтаревої Валерії та керівника Фонду гарантування вкладів Ворушиліна Костянтина. Про це сьогодні, під час прес-конференції, заявила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, передає replyua.net.
Вона зазначила, що фракція також буде вимагати від Національного антикорупційного бюро перевірити діяльність вищезазначених осіб та розслідувати збагачення глави держави Петра Порошенка на падінні курсу національної валюти. «Фінансовий та економічний обвал, який ми спостерігаємо в країні вже протягом двох років, має початок у керівництві Національного банку, зокрема, його глави Валерії Гонтаревої. Ми вважаємо, що знецінення гривні в більш ніж тричі спричинила діяльність саме пані Гонтаренвої. На сьогоднішній день ця ситуація повністю гальмує розвиток економіки в Україні», - розповідає Тимошенко.
«Ми вважаємо, що у цьому всьому винна саме Валерія Гонтарева. Вона в минулому була частиною команди Януковича, відмиваючи кошти через цінні папери державного значення. Сьогодні вона продовжує працювати на банки Російської Федерації та фінансувати корупційну діяльність», - сказала вона.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе