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Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути

Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути
В блоге на Новом Времени преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар пишет о том, что после Революции Достоинства Украина стала ярким примером институциональной несостоятельности, передает replyua.net. По словам Пекара, гражданское общество уже начало брать на себя некоторые функции государства, и у Украины сейчас только два пути.

«Можно выбрать эстафету, где каждые сто метров будет пробегать новый человек, и он будет заменять уставшего. Второй путь – это профессионализация. В этом случае именно общество должно научиться выбирать достойных людей – выдвигать и поддерживать политических деятелей, которые умеют сделать так, чтобы государство начало выполнять свои основные функции», отмечает эксперт. По его мнению, прошло три года после Майдана, но общество выглядит еще более разочарованным и уставшим.

«Было преодолено около сотни этих стометровок, а впереди еще километры, но, если продолжать такие действия, на них будет потрачено еще больше сил», считает Пекар. Эксперт уверен, что пора уже делать выводы и начинать перестраиваться, и в приоритетах общества должны стоять давление на политиков, гражданское образование, а также создание сетей на местах.
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