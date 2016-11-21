Казанський: якби я хотів знищити Донбас, я б чинив так, як Захарченко

Журналіст Денис Казанський ознайомився з останнім інтерв’ю одного із ватажків терористів так званого Л/ДНР Олександром Ходаковським і поділився короткими висновками з нього, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.
Так, Ходаковський розповів, що ціни на товари зростають, і місцева окупаційна влада ніяк не може на них вплинути, адже переважна більшість роздрібних мереж належать «новим елітаріям», які встановлюють ціни на рівні, вигідному для них. Крім того, тепер не лише шахтарям, а і всім працівникам бюджетної сфери варто «затягти пояси» - Росія урізала фінансування, а за рахунок місцевих надходжень бюджет наповнити не вдається. Шахтарям же взагалі нема на що розраховувати – свої шахти Росія закрила ще на початку дев’яностих років, тому тим більше не збирається утримувати громадян чужої держави.
Тим не менш, розраховувати на силу протестів не доводиться – Ходаковський попередив, що будь-який мітинг буде розігнаний із застосуванням зброї. І наостанок терорист наголосив, що думка місцевого населення лідерів бойовиків не хвилює і вони чинитимуть так, як вважають за потрібне. Власне, це все, що варто було знати про так звані Л/ДНР, - підсумовує Казанський. Журналіст зауважує, що якби він ненавидів Донбас і хотів його знищити, то чинив би точно так, як ватажки терористів.
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