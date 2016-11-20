Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Для того, чтобы полностью восстановить разрушенную в результате военных действий инфраструктуру Донбасса, властям необходимо потратить не менее 20 миллиардов долларов США. Как передает replyua.net, такое заявление сделал руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. При этом, чиновник добавил, что летом 2016 года для работ по восстановлению Донецкой области Киев предоставил 2,5 миллиарда долларов. Окончательную реализацию указанной суммы планируют завершить весной следующего года. Из Регионального фонда развития было дополнительно перечислено 200 миллионов гривен. По словам местных властей, эти средства будут потрачены на то, чтобы перемонтировать мосты и дороги, построить медицинские учреждения и провести прочие работы.
Жебривский анонсировал восстановление в 2017 году 10 мостов и 23 домов в городе Марьинка. Более того, планируется построить 21 школу и госпитали.
«Мы создали целевую программу и дорожную карту для восстановления инфраструктуры на Донбассе. Причем, я бы сказал, что это будет скорее строительство совершенно новых объектов. Но для завершения всех запланированных работ необходимо свыше 20 миллиардов долларов», - сказал Павел Жебривский.
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