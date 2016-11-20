валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса
Для того, чтобы полностью восстановить разрушенную в результате военных действий инфраструктуру Донбасса, властям необходимо потратить не менее 20 миллиардов долларов США. Как передает replyua.net, такое заявление сделал руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. При этом, чиновник добавил, что летом 2016 года для работ по восстановлению Донецкой области Киев предоставил 2,5 миллиарда долларов. Окончательную реализацию указанной суммы планируют завершить весной следующего года. Из Регионального фонда развития было дополнительно перечислено 200 миллионов гривен. По словам местных властей, эти средства будут потрачены на то, чтобы перемонтировать мосты и дороги, построить медицинские учреждения и провести прочие работы.

Жебривский анонсировал восстановление в 2017 году 10 мостов и 23 домов в городе Марьинка. Более того, планируется построить 21 школу и госпитали.

«Мы создали целевую программу и дорожную карту для восстановления инфраструктуры на Донбассе. Причем, я бы сказал, что это будет скорее строительство совершенно новых объектов. Но для завершения всех запланированных работ необходимо свыше 20 миллиардов долларов», - сказал Павел Жебривский.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
21345

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что


Последние новости

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Назаров: миф о притеснениях русских в Украине

Канада и далее будет оказывать военную поддержку Украине

Террористам «ЛНР» снизили зарплаты за «защиту родины»

В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии

Кудрин: теперь у РФ те же проблемы, что и при СССР

Омелян рассказал о начале работы аэропорта в Ужгороде

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

Профессор: Путин послал Трампу четкий сигнал по Украине

Польские педагоги протестуют против реформы образования

В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко

На заводе в Керчи строят судно для России

Портников: самый страшный сон для России

В Днепре будут удлинять линию метрополитена

Украина станет членом НАТО – Парубий

Эксперты назвали самые надежные авиакомпании в мире

 Новости за день