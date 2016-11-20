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«Манчестер Юнайтед» не пустил российских болельщиков на футбольный матч в Одессе

«Манчестер Юнайтед» не пустил российских болельщиков на футбольный матч в Одессе
Как сообщает replyua.net, на веб-ресурсе английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» появилось сообщение об аннулировании всех билетов на матч Лиги Европы против украинской «Зари», приобретенных гражданами Российской Федерации.

Также на сайте указывается, что всех россиян, купивших билеты, об их аннулировании уведомили с помощью смс-рассылки. Такое, мягко говоря, нестандартное решение футбольного клуба объясняется «политической ситуацией». Вероятно, при этом имеется в виду агрессия России против Украины. В сообщении «Манчестер Юнайтед» указывается: «В связи со сложившейся политической ситуацией и проблемами, которые могут быть ею спровоцированы во время матча, а также необходимостью обеспечить вашу безопасность, органы власти принимающей страны рекомендовали аннулировать ваши билеты. Все билеты, проданные гражданам РФ на этот матч, признаны недействительными. Ваши затраты подлежат полной компенсации. Возвращенные средства будут зачислены на ваш счет в течение пять дней».

Напоминаем, что подобное отношение к футбольным болельщикам из РФ возникло из-за инцидента, случившегося во время матча «Россия-Англия» летом текущего года. Тогда в Марселе российские болельщики намеренно напали на английских фанатов. «Поклонники футбола» из России были очень хорошо экипированы, что свидетельствовало о том, что они заранее готовились к драке. Несколько граждан РФ в связи со случившимся во Франции были привлечены к уголовной ответственности.
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