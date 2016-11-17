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Экономика Украины демонстрирует рост уже третий квартал подряд, - Гройсман

Экономика Украины демонстрирует рост уже третий квартал подряд, - Гройсман
В интервью для Радио Свобода Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины демонстрирует рост в течение последних трех кварталов. «В частности, в четвертом квартале 2016 года темпы роста национальной экономики составили 1,8%», - сообщает Премьер-министр Украины.

Как передает replyua.net, глава украинского правительства сообщил об еще одной положительной новости – агентство Fitch изменило кредитный рейтинг Украины. На данный момент этот показатель находится на уровне, который был до дефолта. По мнению Гройсмана, рост этих показателей экономики Украины является очень важным сигналом, что подтверждает, что «мы двигаемся в правильном направлении». Гройсман заявил: «Самое плохое уже позади, теперь главное для нас – не сбавлять темпы экономического роста и инвестировать средства в повышение уровня жизни украинских граждан». Также Премьер-министр Украины поблагодарил жителей страны за терпение, которое они проявили в такой «болезненный и сложный для Украины период». Гройман сообщил, что проект бюджета на 2017 год предусматривает повышение минимальной заработной платы и несколько других новаций, направленных на улучшение качества жизни украинцев. В частности, он сообщил, что одним из нововведений станет возможность граждан Украины получить рассрочку сроком до 12 месяцев для погашения задолженности по коммунальным услугам.
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