У ВРУ застерігають про масові подання щодо зняття недоторканності

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника регламентного комітету Павло Пинзеник передбачає, що у випадку, якщо його комітет позбавлять функції приймати рішення щодо подань про зняття депутатської недоторканості, то у Раді почнуть масово зносити подання на зняття цього депутатського мандату. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами, передає replyua.net.
«Якщо з нас знімуть цю функцію, то до парламенту будуть надходити тони подань з метою відволікання Верховної Ради від прийняття важливих рішень», - вважає Пинзеник. За його словами, всі подібні подання мають розглядатися під час сесії Ради лише після того, як перед цим були вивчені всі матеріали та докази, на основі яких висуваються звинувачення.
Як відомо, регламентний комітет відклав питання щодо розгляду подання генерального прокурора Юрія Луценка проти народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. У зв’язку з цим сьогодні, 17-го листопада, під час своїх виступів, нардепи висловлювали незадоволення роботою вищезазначеного комітету. А керівник фракції «Самопоміч» Березюк Олег запропонував скасувати функцію регламентного комітету щодо розгляду подань на зняття депутатської недоторканості.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист