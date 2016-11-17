Хто стане наступним керівником Нацполіції? - Аваков

Керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про початок конкурсного відбору серед діючих поліцейських на посаду голови Національної поліції України. про це він розповів у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.
«Згідно з діючим законодавством України, призначення керівника Національної поліції України не передбачає проведення конкурсного відбору. Але зважаючи на те, що особа, яка стане новим очільником національної поліції має отримати довіру від громадян України, має отримати довіру і від міжнародного співтовариства, я прийняв таке рішення: провести консультативний конкурс для діючих представників нацполіції на заміщення посади глави Національної поліції України», - розповів Аваков.
Він заявив, що сформував Консультативну комісію, в склад якої будуть входити партнери з США, Канади, Європейського союзу та експерти від української громади. «Комісія буде вибирати нового керівника Нацполіції на підставі результатів іспитів та співбесід. По завершенню співбесід Комісія буде рекомендувати мені кандидатів», - пояснив міністр. Також Аваков зауважив, що після оголошення «фіналістів» він особисто вибере найкращого і рекомендуватиме його на розгляд уряду.
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