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МОН: Зарплату педагогам піднімуть на половину

МОН: Зарплату педагогам піднімуть на половину
Зарплату педагогам у наступному році в середньому збільшать на 50 відсотків. Про це під час доповіді на парламентських слуханнях повідомила керівник Міністерства освіти і науки Гриневич Лілія, передає її прес-центр, інформує replyua.net.

У своїй промові Гриневич виділила кілька основних факторів, які мають вплинути на збільшення зарплати, зокрема обсяги субвенції, які мають складати більш ніж 52 мільярди гривень. А це у свою чергу на 10 мільярдів більше, ніж було заплановано раніше. Згідно з повідомленням Гриневич, в середньому зарплата вчителям збільшиться не на 30%, як це було заплановано раніше, а на 50. «Найголовніша наша мета – це гідна оплата праці для педагогів. Ми хочемо побудувати грамотне суспільство європейського рівня. Ми хочемо бачити людей, які заробляють на своє життя висококваліфікованою працею і при цьому отримують якісну оплату. Саме тому принцип справедливості дуже важливий», - зазначила вона.

Також міністр освіти та науки зазначила, що підвищена стипендія у ВНЗ буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму. Також планується підвищити загальний розмір стипендії для дефіцитних спеціальностей, таких як вчителі та інженери. За словами Гриневич, саме такий підхід буде стимулювати до професіоналізму та самовіддачі.
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