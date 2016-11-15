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Сюмар хоче, щоб СБУ зайнялася депутатами, які літають в Москву

Сюмар хоче, щоб СБУ зайнялася депутатами, які літають в Москву
Народний депутат України від фракції «Народний фронт» Сюмар Вікторія вимагає від СБ України з’ясувати, хто саме з депутатів Верховної ради через Мінськ літає до Москви. Про це вона заявила сьогодні, 15-го листопада, під час свого виступу в сесійній залі ВРУ, інформує replyua.net.

«Вчора Ірина Геращенко казала, що знає багатьох депутатів, які зустрічаються їй у Мінську а потім пересідають на літак, що прямує до Москви. Можете це розцінювати як мою депутатську вимогу до Служби безпеки. Хто вони? За що вони..? За чиї гроші вони в Києві роблять зміни для українського народу? Хто фінансує війнув Україні?», - заявила народний депутат, показуючи уламок міни, який їй дістався з зони антитерористичної операції.

В той самий час Сюмар сказала, що у тому випадку, якщо у Києві почнеться стрілянина, вона сама приєднається до поліції, «адже це будуть стріляти не активісти, це будуть робити спеціально найняті люди». «Адже немає більшої честі в цьому житті, як вмерти за свою країну. А використовувати владу та гроші ворога для наймання озброєних людей проти своєї ж батьківщини – це напевно самий страшний гріх, якому, скоріше за все, немає прощення», - наголосила депутат Верховної Ради.
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