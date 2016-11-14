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Пятигорец объяснил, почему не стоит переживать по поводу акций протеста в Киеве

Пятигорец объяснил, почему не стоит переживать по поводу акций протеста в Киеве
Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет, что украинские власти очень серьезно подошли к вопросу антиправительственных демонстраций, которые должны пройти 15-22 ноября в Киеве. «Спецпроект был разработан давно, еще после взлома почты Суркова», - сообщает блогер.

Пятнигорец пишет: «Смысл подготовительных мер достаточно прост. Митинги и протесты – это не политики, а народ, который их поддерживает. Поэтому политическим силам, желающим провести эти протестные акции, очень понадобились люди. Но не будут же сами политики их вербовать на улицах – для этого нанимают специально обученных людей. Именно с таким людьми и была проведена очень качественная работа «спецами». В результате этих контрмер акции возле НБУ 11 ноября прошли очень вяло». Также блогер добавляет, что еще одной контрмерой стало принятие Закона Украины «О возврате сгоревших вкладов», который подействовал более чем эффективно – реальный вкладчики сразу выделились из толпы «протестующих».

Пятигорец сообщает: «Украинские власти относятся к этим «протестам» крайне серьезно, ведь они могут повлиять на переговорный процесс с США. К завтрашним акциям подошли самым тщательным образом».
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