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Новый скандал: Запорожское предприятие сотрудничает с оборонной промышленностью РФ

Новый скандал: Запорожское предприятие сотрудничает с оборонной промышленностью РФ
Как передает replyua.net, запорожские СМИ сегодня пишут, что одно из предприятий города оказалось прямым бизнес-партнером оборонного комплекса страны-агрессора. Директор предприятия «Запорожский завод «Преобразователь» имеет ярко выраженные антиукраинские взгляды и этого не скрывает.

Журналистам издания удалось получить доступ к спецификациям по контрактам, заключенным между «Запорожским заводом «Преобразователь» и российским ООО «Радиотесткомплект» на общую сумму более 64 миллионов рублей. Не скрывает директор Михаил Грошенков и списка своих российских контрагентов – он указан прямо на официальном сайте завода. В их числе находится «Федеральное космическое агентство России ФГУП «РНИИКП» и другие предприятия оборонного комплекса Российской Федерации.

Деятельность Грошенкова вызвала критику со стороны общественности, политиков и депутатов. Некоторые из них выступили с инициативой привлечения его к ответственности, в том числе – к уголовной. СМИ пишет, что в отношении Грошенкова уже возбуждены несколько уголовных производств, в том числе – о злоупотреблении служебным положением, подделке документов, уклонении от уплаты налогов.
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