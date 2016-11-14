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Деканоідзе розповіла, чому йде з поліції

Деканоідзе розповіла, чому йде з поліції
Керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила, що йде з керівної посади. Про це вона заявила сьогодні, 14-го листопада, під час виступу на прес-конференції в Києві, передає replyua.net.

«Все що я хотіла – вже зробила. Тепер мені час у відставку», - сказала головний поліцейський країни. Після цього Деканоідзе розповіла, що саме вона хотіла зробити в Україні: «Під час моєї діяльності в Україні було повністю переатестовано міліцію в поліцію. Також ми сформували нову структуру, яка контролює діяльність поліції. Створено управління захисту прав людини. Проте головним своїм досягненням я вважаю те, що мені вдалося показати всій Україні, що поліція може і буде порядною. Ми можемо бути відкритими, прислухатися до потреб людей та служити їм, як ми це і маємо робити».

Також Деканоідзе зазначила, що на сьогоднішній день немає жодного поліцейського, який міг би сказати, що вона віддавала незаконні накази. При цьому вона зазначила, що сьогоднішня поліція – це результат тривалої роботи, який себе виправдовує. «На сьогоднішній день поліція має високий рівень довіри в українців. Поліція готова і може працювати за революційними принципами», - каже Хатія Деканоідзе.
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