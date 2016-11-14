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Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти
Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье на «LB» объясняет, зачем Путину во второй раз понадобилась история с российскими поставками газа в Геническ из оккупированного Крыма.

Портников сообщает, что история с газом, Путиным и Геническом – это история о воровстве. Журналист отмечает, что Геническ единственный город в Украине, не подключенный к ее газотранспортной системе, потому что у него есть собственный газ. «Газа в месторождении в Азовском море столько, что Геническу хватит надолго. Проблема только в том, что летом излишки добытого газа хранится в газохранилище в Крыму», - сообщает Портников. Журналист подчеркивает, что очень удивительно, что полуостров уже два года оккупирован Россией, а компания депутата Онищенко использовала Глебовское хранилище, как будто ничего не произошло.

«1 января текущего года оккупационные власти «прикрыли лавочку». Геническ остался без газа, а Кремль заявил, что готов предоставить Украине ее же газ «с барского плеча». Украинские власти, естественно, для целей подготовки к новому отопительному сезону на Глебовское хранилище не надеялись – Геническ обеспечивается газом прямо из месторождения. Небольшая заминка случилась из-за холодов, но добычу газа увеличили, однако путинская пропаганда успела воспользоваться этой возможностью», - сообщает Портников.

Блогер подчеркивает, что проблема, однако не в Путине, а в украинских властях. «Непонятно почему Геническ все еще не подключен к газотранспортной системе Украины. Или проблем в том, что, если это сделать, компания Онищенка потеряет деньги? Почему украинские власти оставляют жителей города в заложниках Путина, Аксенова и Онищенко?», - резюмирует Портников.
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