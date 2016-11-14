Жебрівський розповів, що не збирається їхати в Одесу на місце Саакашвілі

Керівник Військово-цивільної адміністрації Донецької області Жебрівський Павло спростовує чутки про те, що його нібито «переводять» працювати в Одеську обласну державну адміністрацію. Про це він повідомив сьогодні, 14-го листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Цікаво було дізнатися в Інтернеті, що я вже живу в Одесі та працюю в обласній державній адміністрації. Але фізично я досі знаходжусь Донецькій області та продовжую виконувати свої обов’язки на посаді глави Військово-цивільної адміністрації в місті Краматорськ. Можливо не всі знають, але у нас тут достатньо роботи», - розповів Жебрівський.
«Користуючись нагодою хочу запросити всіх бажаючих на відкритий економічний форум «Відкритий Донбас», який буде проходити 8-го грудня поточного року у нас в Краматорську», - додав очільник військово-цивільної адміністрації Донеччини. Як відомо, раніше в українських мас-медіа з’явилася інформація про те, що Павло Жебрівський може стати наступним губернатором Одеської області. Раніше повідомлялося, що 7-го листопада з посади керівника Одеської облдержадміністрації у відставку подав Міхеїл Саакашвілі. Наразі він формує нову політичну партію.
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