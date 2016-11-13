У Чернівцях 14 листопада закривають школи

У зв’язку з складними погодними умовами (сильним снігопадом та хуртовиною) в Чернівцях 14-го листопада скасували навчання в міських школах. Про це розповів мер міста Чернівці Каспрук Олексій, пише видання «УНІАН», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що міський голова вчора, 12-го листопада, підписав розпорядження про призупинення навчального процесу в всіх міських школах через складні погодні умови, які загрожують життю та здоров’ю дітей. В той самий час Каспрук зазначив, що у випадку подальшого погіршення погоди йому доведеться продовжити термін призупинення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Як повідомлялося раніше, з понеділка по четвер синоптики прогнозують сильний вітер та снігопади по всій території України. В окремих регіонах буде мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Крім крайнього півдня та сходу України на дорогах країни буде ожеледиця. У Державній службі з надзвичайних ситуацій застерігають водіїв утриматися від поїздок на власному транспортному засобі на користь громадського транспорту задля власної безпеки. За попередніми оцінками, дошкільні навчальні заклади та школи будуть закривати 14 та 15 листопада по всій західній території України у зв’язку з вищезазначеними обставинами.
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