Киян попереджають, що авто, які заважатимуть прибиранню снігу, будуть евакуйовані

Всі автомобілі, які припарковані на проїзній частині вулиці, і заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуювати. Про це сьогодні, 13-го листопада, розповів заступник керівника Київської міської державної адміністрації Пантелеєв Петро, коментуючи результати засідання оперативного штабу з протидії надзвичайним ситуаціям, передає replyua.net.
«Ми закликаємо мешканців Києва під час снігопадів користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів. Розраховуємо на вашу підтримку. Ми просимо піти на поступки задля порядку та безпеки», - заявив Пантелеєв. Також він наголосив, що у випадку погіршення погодних умов міські служби разом з Національною поліцією Києва та керівництвом Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть відпрацьовувати певний алгоритм дій.
На сьогоднішній день в Києві мобілізовано 260 одиниць снігоприбиральної техніки, яка належить комунальному підприємству «Київавтодор». За непідтвердженими даними, наразі міські служби обробляють дороги спеціальними сумішами для запобігання утворення ожеледиці на мостах, спусках та підйомах, де загроза аварії знаходиться на більш високому рівні.
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