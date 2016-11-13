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Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»

Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»
На своей странице в Фейсбуке Олег Ляшко пишет о том, что Владимир Зеленский теперь очень злится на него за то, что был назван «дегенератом без роду и племени», сообщает replyua.net. По словам лидера Радикальной партии, Зеленский получил «звание» дегенерата после того, как на выступлении в Юрмале назвал Украину порноактрисой.

«Вова теперь так зол на меня, что даже грозит какой-то карой от мамы-еврейки. Что касается моей мамы, то, как все знают, я рос в интернате, и со своей мамой я виделся очень редко, и это происходило лишь на отдыхе. Но я все равно ее люблю, несмотря ни на что», пишет Ляшко. По словам политика, у него тоже была очень сложная жизнь и разные дороги, но при этом он ни при каких обстоятельствах ни разу в жизни не назвал бы свою страну порноактрисой.

«Ни при каких обстоятельствах у меня не повернулся бы язык, чтобы произнести эту фразу. Благодаря моей маме я научился любить Украину. Я думаю, если б мама действительно была еврейкой, Вова не вырос бы таким дегенератом», подчеркнул Ляшко.
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