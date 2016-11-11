Саакашвілі формує нову партію та хоче "вигнати бариг "

Колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі розповідає, що наразі його мета для України – це дострокові вибори до Верховної Ради. Про це сьогодні, 11-го листопада, він заявив, виступаючи перед кореспондентами на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.
«Наразі наша головна мета – дострокові вибори до парламенту. Вони мають відбутися якомога швидше», - сказав колишній одеський губернатор. «Я хочу заявити, що ми формуємо нову політичну партію. Головна мета партії – прибрати з парламенту так звану еліту суспільства, а в реальності простих бариг, які намагаються контролювати Кабінет міністрів та Верховну Раду», - наголосив Саакашвілі.
«До нашої партії не будуть прийматися люди, які були у Верховній Раді більше одного строку. Також не буде тих, хто на державній посаді працював більше двох років. Також серед нас не буде багатіїв, які колись чи зараз мали великий бізнес», - зауважив він. В той самий час Саакашвілі заявив, що буде їздити по областях та не буде вести переговорів з іншими політиками; його мета не влада, а інтереси звичайних українців. Як відомо, 7-го листопада постового року Міхеїл Саакашвілі подав у відставку з посади глави Одеської ОДА. У четвер президент Порошенко звільнив його своїм наказом.
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