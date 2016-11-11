В СБУ пояснили, для чего нужны сказки про «украинских диверсантов»

Создавая новые страшилки про «украинских диверсантов», Кремль, прежде всего, рассчитывает на реакцию российского общества. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Юрия Тандита в эфире Радио Свобода. По словам советника главы СБУ, истории с диверсантами придумываются для дезинформации и для объединения российского общества против Украины.
«Нужно понять всю глубину таких действий. Основным потребителем информации про диверсантов является не Украина и даже не европейцы. Страшилки слушают, в основном, только российские граждане. Больше в России не говорят о «русском мире» и «Новороссии», теперь появился какой-то «славянский мир», а также информация о том, что Украина является фашистским государством. Вокруг таких страшилок Кремль объединяет людей», считает Тандит.
Напомним, что 9 ноября во всех российских СМИ появилась новость о том, что в аннексированном Севастополе были задержаны трое «диверсантов», которые собирались якобы устроить теракты в оккупированном Крыму. В Минобороны Украины эту информацию категорически опровергли.
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