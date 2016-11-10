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Главарь «ДНР» Захарченко озвучил имя одного из убийц Моторолы (видео)

Главарь «ДНР» Захарченко озвучил имя одного из убийц Моторолы (видео)
Руководитель так называемой «ДНР» Александр Захарченко сообщил о причастности к убийству одиозного террориста из Донецка Арсения Павлова с позывным Моторола руководителя СБУ в Донецкой области Виталия Марикова. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию распространило одно из сепаратистских изданий.

«Я готов озвучить имена причастных к убийству Моторолы. Согласно нашей информации, в организации убийства Арсена участвовал Виталий Мариков», - подчеркнул лидер донецких террористов.

Согласно информации Захарченко, Виталий Мариков якобы курирует деятельностью украинских диверсантов на временно оккупированной части Донецкой области.

Напомним, что террориста Моторолу ликвидировали 16 октября в подъезде собственного дома. В том числе, в лифте его дома сработала взрывчатка, в результате чего Павлов и его охранник погибли.

Вместе с тем, главарь донецких террористов Александр Захарченко заявил, что после убийства Моторолы президент Украины Петр Порошенко объявил реальную войну. Более того, главарь «ДНР» пообещал ответить местью за убийство Арсения Павлова.

В интернете популярность набирает видео с пресс-конференции, на которой Александр Захарченко озвучил имена виновных в убийстве Моторолы


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