Главарь «ДНР» Захарченко озвучил имя одного из убийц Моторолы (видео)

Руководитель так называемой «ДНР» Александр Захарченко сообщил о причастности к убийству одиозного террориста из Донецка Арсения Павлова с позывным Моторола руководителя СБУ в Донецкой области Виталия Марикова. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию распространило одно из сепаратистских изданий.
«Я готов озвучить имена причастных к убийству Моторолы. Согласно нашей информации, в организации убийства Арсена участвовал Виталий Мариков», - подчеркнул лидер донецких террористов.
Согласно информации Захарченко, Виталий Мариков якобы курирует деятельностью украинских диверсантов на временно оккупированной части Донецкой области.
Напомним, что террориста Моторолу ликвидировали 16 октября в подъезде собственного дома. В том числе, в лифте его дома сработала взрывчатка, в результате чего Павлов и его охранник погибли.
Вместе с тем, главарь донецких террористов Александр Захарченко заявил, что после убийства Моторолы президент Украины Петр Порошенко объявил реальную войну. Более того, главарь «ДНР» пообещал ответить местью за убийство Арсения Павлова.
В интернете популярность набирает видео с пресс-конференции, на которой Александр Захарченко озвучил имена виновных в убийстве Моторолы
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