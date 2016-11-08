Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

У Харкові сьогодні, 8-го листопада, представники Національного антикорупційного бюро затримали колишнього замісника глави відділу маркетингу та стратегії державного підприємства «Завод «Електроважмаш». Про це на офіційному сайті пише прес-центр НАБУ, передає replyua.net.
Затриманого підозрюють у тому, що він зловживав своїм посадовим становищем. Він діяв у власних інтересах та в інтересах попередньо організованої групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки. На даний момент правоохоронці вирішують, який саме запобіжний захід для нього обрати. В той самий час ще одні особі також повідомили про підозру у вчиненні злочину щодо незаконного збагачення та заволодіння державним майном. Зараз представники правоохоронних органів встановлюють його місцезнаходження.
У повідомленні прес-центра НАБУ зазначається, що правоохоронці викрили злочинну схему за попередньою змовою службових осіб «Електроважмашу» та директорів двох інших підставних компаній з продажу електродвигуна постійного струму фактично за ціною деталей (1.4 мільйона гривень). Потім вони перепродали його до Казахстану за 3 мільйона. Прибуток від злочинної схеми розділили між собою.
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