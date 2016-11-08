валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"
У Харкові сьогодні, 8-го листопада, представники Національного антикорупційного бюро затримали колишнього замісника глави відділу маркетингу та стратегії державного підприємства «Завод «Електроважмаш». Про це на офіційному сайті пише прес-центр НАБУ, передає replyua.net.

Затриманого підозрюють у тому, що він зловживав своїм посадовим становищем. Він діяв у власних інтересах та в інтересах попередньо організованої групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки. На даний момент правоохоронці вирішують, який саме запобіжний захід для нього обрати. В той самий час ще одні особі також повідомили про підозру у вчиненні злочину щодо незаконного збагачення та заволодіння державним майном. Зараз представники правоохоронних органів встановлюють його місцезнаходження.

У повідомленні прес-центра НАБУ зазначається, що правоохоронці викрили злочинну схему за попередньою змовою службових осіб «Електроважмашу» та директорів двох інших підставних компаній з продажу електродвигуна постійного струму фактично за ціною деталей (1.4 мільйона гривень). Потім вони перепродали його до Казахстану за 3 мільйона. Прибуток від злочинної схеми розділили між собою.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
12720

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
7837

Соцсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование, и мы не будем лечить раковых больных

Лавров заявил о большой «заинтересованности» РФ в решении конфликта на Донбассе

Нусс: и я был в числе тех, кто питал иллюзии

Евгений Рыбчинский о квотах на украинскую музыку: все не так, как у людей

В Госдуме планируют запретить денежные переводы в Украину

Госстат обнародовал реальные цифры по инфляции в Украине

Путін хоче стягувати податки з зарубіжних Інтернет-магазинів

«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы

Детективи НАБУ затримали колишнього посадовця "Електроважмашу"

Журналист: американцы должны голосовать не за Клинтон, а против Трампа

Тарас Высоцкий о прогнозируемом подорожании продуктов

Словения и Украина подписали важный меморандум

СБУ почала розслідувати ймовірність прослуховування журналістів УП

Эксперт: Саакашвили начнет войну против всех

Порошенко висловився двояко щодо відставки Саакашвілі

Я не збираюся відмовлятися від своїх слів! - Парубій щодо звинувачень проти Медведчука

Гаврилюк: в ВСУ наблюдается дефицит белья, теплых курток и шапок

Какие телеканалы предпочитают смотреть украинцы?

Новини з зони АТО за минулу добу (7.11.16)

Оккупированный Крым продолжает торговлю с Украиной

 Новости за день