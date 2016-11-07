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Медику принесли нового хабаря прямо під час обшуку правоохоронців

Медику принесли нового хабаря прямо під час обшуку правоохоронців
Курйозний випадок стався в одній із медичних лабораторій у місті Запоріжжі – прямо під час обшуку, який проводили у цьому приміщенні правоохоронці, фігуранту справи принесли ще одну суму коштів у якості неправомірної вигоди, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «АМН».

Так, кількома днями раніше співробітники Національної поліції в місті Запоріжжі проводили обшук у рамках кримінального провадження в одній із медичних лабораторій міста. Відтак саме під час слідчої дії до приміщення зайшов чоловік, який приніс нові кошти – неправомірну вигоду для лаборантів. Схема діяльності лаборантів була доволі простою – всіх, хто приходив до них за аналізом, вони змушували платити тисячу двісті гривень, посилаючись на урядові нормативні акти, а яких буцімто встановлено такси оплати такого роду послуг. Тим не менш, після внесення змін у законодавство цей аналіз став безкоштовним, про що лаборантам було чудово відомо.

На робочому місці фігурантів справи було виявлено сто тридцять тисяч гривень та двісті доларів. Крім того, варто наголосити, що з обласного бюджету на проведення відповідних аналізів цій медичній установі було виділено шістсот тисяч гривень. Ці кошти було «освоєно», хоча фактично лабораторні операції проводились коштом пересічних громадян.

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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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