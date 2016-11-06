Кабінет Міністрів визначився із вартістю оформлення закордонного паспорта

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Кабінет Міністрів України нарешті визначився із ціною оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонного паспорта), - про це replyua.net інформує з посиланням на «Урядовий портал».Відповідну постанову під номером сімсот сімдесят було оприлюднено сьогодні, шостого листопада 2016 року. У ній, зокрема, визначено ставки оплати послуг, які надаються населенню у сфері міграції. Так, оформлення внутрішнього паспорта повторно, взамін викраденого чи втраченого, коштуватиме громадянину, залежно від строків, від вісімдесяти семи (за двадцять робочих днів) до ста сімдесяти чотирьох гривень (за десять робочих днів). Крім того, оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон відтепер вимагає оплати у розмірі двісті п’ятдесят три гривні (протягом двадцяти днів) або п’ятисот шести гривень (протягом семи робочих днів).Крім вищенаведеного, нормативним актом встановлено розмір плати за оформлення і переоформлення посвідки на тимчасове проживання, документа біженця, особи, яка потребує додаткового захисту тощо. Зазначимо, що зазвичай міграційна служба, крім встановленого розміру вартості послуги, стягує додаткові платежі – за бланк, оформлення, довідки тощо. Чи буде їх усунено новим нормативним актом – наразі невідомо.