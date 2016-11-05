НАБУ активно займається перевіркою чиновників по їх деклараціям

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На сьогоднішній день Національне антикорупційне бюро проводить перевірку статків майже 20-х високопосадовців за їхніми електронними деклараціями. Про це сьогодні, 5-го листопада, під час свого виступу в телеефірі каналу «112 Україна» розповів керівник НАБУ Ситник Артем, передає replуua.net.«Національне агентство з пищаль запобігання корупції перевіряє всі декларації на відповідність з чинним законодавством. Якщо якісь декларації мають певні ознаки відмінності, їх відразу передають на розслідування до нас», - розповідає він. «У НАБУ є свій спектр діяльності. І якщо до нас звертаються з поданням, у якому є корупційна частка, а саме факт незаконного збагачення, ми таке перевіряємо. Наразі таких звернень небагато. Але коли завершиться термін подачі змін до е-декларацій я вважаю, що таких заяв буде набагато більше», - додав директор антикорупційного бюро.В той самий час Ситник зазначив, що аналітичний відділ НАБУ зараз займається аналітикою декларацій, які найбільш підозрілі з точки зору корупційності. Він також зауважив, що наразі у його бюро перевіряють відповідність декларацій по майже 20-м чиновникам. «Серед них також є народні депутати», - підкреслив Ситник.