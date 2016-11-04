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Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)
Вадим Троян на своей странице в социальной сети пишет, что сегодня сотрудники Национальной полиции Украины при поддержке спецназа обнаружили огромный склад оружия и боеприпасов прямо в подвале частного дома под Киевом – об этом сообщает replyua.net.

Блогер сообщает, что владельцу этого жилища мог позавидовать даже главный герой известного фильма «Оружейный барон» - в подвале дома находились 60 снарядов-ракет для установки «Град», 150 минометных мин, 31 бронебойный снаряд, бронетранспортер, глубинные мины, одна авиабомба, 30 мм пушки боевой машины пехоты, противотанковый гранатомет, ручной пулемет и многое другое.

Троян сообщает, что все это хранилось в подземном хранилище в доме, расположенном в Киевской области и было предназначено для продажи в специальном интернет-магазине, который удалось отследить сотрудника киберполиции. Представители Нацполиции отметили, что все предметы, обнаруженные в этом доме, пройдут экспертизу, чтобы ни одно лицо, промышлявшее торговлей оружием в этом магазине, не смогла сказать, что все это – муляжи.

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

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