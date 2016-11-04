У підозрюваного в хабарництві судді в декларації мільйони

Суддя Вищого господарського суду Ємельянов Артур, якого підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірних винагород за бажані судові рішення, у своїй електронній декларації розповів по мільйони, які він зберігає в готівці. Про це можна дізнатися з його е-декларації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі декларацій, інформує replyua.net.
У декларації Ємельянова написано, що він тримає на руках 2 мільйона 740 тисяч грн., 180 тисяч доларів США та 70 тис. євро. Також він розповідає у своєму звіті, що позичив у колишньої дружини 3 мільйони гривень. За 2015 рік йому вдалося «потом і кров’ю» заробити дещо більше 225 тисяч гривень на основному місці роботи.
Він знімає житловий будинок площею 73 квадратних метри, який знаходиться у Ходосівці Києво-Святошинського району. Він зазначив, що будинок належить громадянину на ім’я Шустер Віктор. Також до своєї декларації Ємельянов записав квартиру площею 84 квадрати, яка записана на його колишню дружину, але в якій він має «інше право на користування». У графі про рухомі цінності суддя вказав годинник за 68 тисяч гривень та рушницю за 113 тисяч. Ємельянов, відповідно до декларації, «їздить» на мопеді Веспа РХ-150 2016 року випуску.
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