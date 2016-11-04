Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Сергей Горбатюк, глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины, заявил о том, что украинский глава Петр Порошенко до сих пор не явился на допрос, связанный с делом о преступлениях, совершенных на Майдане в период с января по февраль 2014 года, передает replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело».
По словам Горбатюка, они продолжают ждать, и на руках имеются и согласие, и договоренности, только нет самого допроса. Нужно отметить, что еще в августе этого года Юрий Луценко, после назначения на должность генпрокурора, заявил о том, что всех бывших, а также нынешних высокопоставленных политиков и чиновников ждут в прокуратуре на допрос, связанный с преступлениями на Майдане двухгодичной давности.
Горбатюк также добавил, что еще больше месяца назад на допрос вызывались такие персоны, как Геннадий Москаль, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, однако с октября они игнорируют эти вызовы, а, что касается президента, то у него говорят, что он не может найти свободного «окна» в своем графике. Ранее Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента, сообщил, что Порошенко явится на допрос только после официального вызова.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter