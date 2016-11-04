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СБУ каже, що Росія знову готувалася до дестабілізації в Україні

СБУ каже, що Росія знову готувалася до дестабілізації в Україні
Служба безпеки України виявила заздалегідь розроблені плани по дестабілізації ситуації в обласних радах по всій території України. Про це глава СБУ Василь Грицак розповів під час свого виступу на прес-конференції 4-го листопада в Одесі, передає replyua.net.

«Заздалегідь продумані та розроблені плани з дестабілізації ситуації в Україні в листопаді цього року, у якому дослівно розписані всі почергові дії в 15-ти областях України. Там детально описано, хто і яку роль виконує. Розписано бюджети», - розповів керівник СБУ. В той самий час Грицак зазначив, що наразі проводиться слідчо-оперативна робота, і більше деталей він не може повідомити, так як це може сильно зашкодити слідству.

«Все що я можу сказати – Росія продовжує застосовувати всі свої методи для погіршення загального стану в Україні», - сказав керівник Служби безпеки України. як повідомлялося раніше, перед цим у СБУ заявляли, що вони мають інформацію про підготовку проведення масових акцій, спрямованих на розкол державного устрою в Україні, і всі вони заплановані в Харківській області з 4-го по 20-те листопада. У СБУ також закликають бути спостережливими та у випадку вияву підозрілої особи чи групи підозрілих осіб одразу повідомляти до правоохоронних органів.

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