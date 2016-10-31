У дружини Бойка чималі банківські вклади

Дружино одного з керівників фракції «Опозиційний блок» Бойка Юрія має немалі вклади в різноманітних банках. Про це сьогодні, 31-го жовтня, пише видання «Наші гроші», коментуючи електронну декларацію народного депутата, передає replyua.net.
«У дружини нардепа Юрія Бойка – Віри на банківських рахунках зберігаються значні суми. Зокрема, в «Укрсоцбанку» вона тримає 21 мільйон гривень, в «Укрексімбанку» у неї 3 мільйони 500 тисяч гривень, на рахунку «Кліринговий дім» у Віри Бойко понад 7 мільйонів гривень. Останній банк належить дружині ще одного представника «Опозиційного блоку» Льовочкіна Сергія. У банку «Народний капітал» дружина Бойка зберігає 6.7 мільйона російських рублів. У банку розповіли про двох осіб, які приймають в цьому вкладі істотну участь: москвич Макаренко Валерій та асоційовану з ним шведку Макаренко Анну, яка проживає в ОАЕ», - йдеться у повідомленні «Наших грошей». Також у декларації зазначається, що Віра Бойко працює на фірму ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластик", яка інвестує значні кошти в Рубіжанський завод з виготовлення пластмасових труб. У декларації Бойка не зазначається, що народний депутат володіє будь-якими корпоративними правами.
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