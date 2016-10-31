валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

У дружини Бойка чималі банківські вклади

У дружини Бойка чималі банківські вклади
Дружино одного з керівників фракції «Опозиційний блок» Бойка Юрія має немалі вклади в різноманітних банках. Про це сьогодні, 31-го жовтня, пише видання «Наші гроші», коментуючи електронну декларацію народного депутата, передає replyua.net.

«У дружини нардепа Юрія Бойка – Віри на банківських рахунках зберігаються значні суми. Зокрема, в «Укрсоцбанку» вона тримає 21 мільйон гривень, в «Укрексімбанку» у неї 3 мільйони 500 тисяч гривень, на рахунку «Кліринговий дім» у Віри Бойко понад 7 мільйонів гривень. Останній банк належить дружині ще одного представника «Опозиційного блоку» Льовочкіна Сергія. У банку «Народний капітал» дружина Бойка зберігає 6.7 мільйона російських рублів. У банку розповіли про двох осіб, які приймають в цьому вкладі істотну участь: москвич Макаренко Валерій та асоційовану з ним шведку Макаренко Анну, яка проживає в ОАЕ», - йдеться у повідомленні «Наших грошей». Також у декларації зазначається, що Віра Бойко працює на фірму ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластик", яка інвестує значні кошти в Рубіжанський завод з виготовлення пластмасових труб. У декларації Бойка не зазначається, що народний депутат володіє будь-якими корпоративними правами.

Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
21992

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і

30 окт 2016
6283

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Эйдман: Путин готовит новые заговоры в странах Восточной Европы

В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

У дружини Бойка чималі банківські вклади

Новые санкции Украины против РФ вступают в силу

Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці

Фракції готові скасувати підвищення зарплати депутатам - Парубій

На Донбасс запускают еще один поезд

Існує загроза екологічної катастрофи на Донбасі - СЦКК

Прем'єр-міністр Білорусі пояснив, звідки взялися «білоруські» креветки в Росії

В Италии паника – тысячи людей ночуют на улице

Банк Порошенко продолжает наращивать прибыль

Общество «проглотит» е-декларации и тот, кто имеет «золотые» виллы, продолжит кричать о высоких ценах

Порошенко заплутався у власній брехні - журналіст

Тымчук: боевики выдвинули новые версии

Бойовики почали підозрювати свою "міліцію" у вбивстві Павлова

Рабинович: американское предвыборное. В России такого не покажут

Львівське сміття добралося до Житомирщини та Сумщини

14 грудня відбудеться конкурс з продажу ОПЗ

Чому Яценюк не подає декларацію?

 Новости за день