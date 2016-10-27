НАЗК хоче отримати підтримку від України

Національне агентство з питань запобігання корупції закликає суспільство та представників преси з розумінням поставитися до складнощів, які виникають під час запровадження відносно нової для України системи електронного декларування. Про це сьогодні, 27-го жовтня, виступаючи перед кореспондентами, заявила керівник НАЗК Корчак Наталія, інформує replyua.net.
«Ми стали на важкий шлях протидії корупції, і це суспільство має зрозуміти. Було зроблено дуже багато, і дороги назад вже немає. Саме тому ми просимо підтримки в інформаційному полі, ми просимо розуміння до нас, адже цей тягар на наших плечах достатньо не простий, і нам не хочеться відчувати ще й тиск невдоволених громадян. У нас має бути спільна мета – побороти корупцію в Україні», - розповіла вона.
Глава агентства зазначила, що через подібні реформи пройшли вже багато країн, які також зіштовхувалися з різноманітними перепонами на своєму шляху. Корчак також визнала присутність в системі технічних несправностей, та в той самий час зауважила, що не зважаючи на це, декларації все одно заповнюються та вантажаться до Єдиного державного реєстру. «Ми все чудово розуміємо. Нова система, та ще й неякісно функціонує. Але б нам хотілося отримати підтримку», - підкреслила вона.
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