валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Порошенко призывает Рютте найти взаимоприемлемый вариант разблокировки ратификации Соглашения об ассоциации Нидерландами

Порошенко призывает Рютте найти взаимоприемлемый вариант разблокировки ратификации Соглашения об ассоциации Нидерландами
Как передает replyua.net со ссылкой на Цензор.НЕТ, премьер-министр Нидерландов заявил, что прилагает все усилия для разблокировки Соглашения о вступлении Украины в Ассоциацию с Европейским союзом.

Как известно, в понедельник Марк Рютте заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы убедить оппозицию парламента страны поддержать заключение договора об Ассоциации между Украиной и ЕС до 1 ноября. Политик пообещал, что парламентским группам и фракциям Нидерландов удастся найти компромисс и выйти из сложной ситуации, сложившейся после референдума , на котором голландцы высказались против вступления Украины в Ассоциацию с ЕС.

Сегодня Рютте заявил Петру Порошенко, что им прилагаются все усилия для решения этой проблемы и пообещал, что компромисс, выгодный для обеих сторон, будет достигнут в ближайшее время. Президент Украины еще раз подчеркнул, что достижение этого компромисса очень важно для Украины, поскольку позволит разблокировать процедуру ратификация соглашения об Ассоциации. Кроме того, премьер-министр Нидерландов подтвердил, что его страна поддерживает решение ЕС о предоставлении безвизового режима с Украиной.

Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
25 окт 2016
2808

«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським

Так, очільник соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який є одним із лідерів президентських перегонів, зробив дивну заяву щодо статусу окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, -


Свежие новости

У РФ підтвердили вирок Карпюку та Клиху: реакція МЗС та західної спільноти

Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)

Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании

Операція «рядового» Клімкіна з порятунку ЄС та Нідерландів

Західна преса коментує «злом» електронної пошти Суркова

США впервые за 24 года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по Кубе

Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право

В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли

Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17

Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)

Порошенко призывает Рютте найти взаимоприемлемый вариант разблокировки ратификации Соглашения об ассоциации Нидерландами

Росію послали подалі: «Адмірал Кузнецов» не заходитиме в іспанський порт

РФ знову блокує доступ Червоного Хреста до політв'язнів - Порошенко

"Конкурентноспроможна" декларація прем'єр-міністра України

В ООН ще не до кінця усвідомлюють, що відбувається на Донбасі - Геращенко

Украинцы смогут не платить по счетам три года

Завтра в НАЗК проведуть засідання щодо проблем з е-декларуванням

Брэду Питту предъявили новые обвинения

Депутат: повышение минимальной зарплаты выведет доходы украинцев из тени

Вироки заочного судового розслідування до 12-го листопада будуть недійсними - Горбатюк

 Новости за день