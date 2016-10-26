Порошенко призывает Рютте найти взаимоприемлемый вариант разблокировки ратификации Соглашения об ассоциации Нидерландами

Как передает replyua.net со ссылкой на Цензор.НЕТ, премьер-министр Нидерландов заявил, что прилагает все усилия для разблокировки Соглашения о вступлении Украины в Ассоциацию с Европейским союзом.
Как известно, в понедельник Марк Рютте заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы убедить оппозицию парламента страны поддержать заключение договора об Ассоциации между Украиной и ЕС до 1 ноября. Политик пообещал, что парламентским группам и фракциям Нидерландов удастся найти компромисс и выйти из сложной ситуации, сложившейся после референдума , на котором голландцы высказались против вступления Украины в Ассоциацию с ЕС.
Сегодня Рютте заявил Петру Порошенко, что им прилагаются все усилия для решения этой проблемы и пообещал, что компромисс, выгодный для обеих сторон, будет достигнут в ближайшее время. Президент Украины еще раз подчеркнул, что достижение этого компромисса очень важно для Украины, поскольку позволит разблокировать процедуру ратификация соглашения об Ассоциации. Кроме того, премьер-министр Нидерландов подтвердил, что его страна поддерживает решение ЕС о предоставлении безвизового режима с Украиной.
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