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Україна буде відстоювати визнання лінії розмежування, передбаченої в першому "Мінську"

Україна буде відстоювати визнання лінії розмежування, передбаченої в першому "Мінську"
Україна і надалі буде боротися за лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, яка була прописана під час укладання Мінських домовленостей у вересні 2014 року. Про це сьогодні, 26-го жовтня, розповів заступник керівника Адміністрації президента України Єлісеєв Костянтин під час розмови з журналістами українського видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Українська сторона регулярно наполягає на зміні лінії розмежування та повернення її до стану, передбаченому в Мінських угодах від 19-го вересня 2014 року. Після того проросійські терористи захопили приблизно 1.5 тисячі квадратних кілометрів», - заявив він. За його словами, дуже важливим залишається той факт, що під час зустрічі лідерів «нормандської четвірки» в Берліні було визнано, що підґрунтям до врегулювання складної ситуації на Донбасі є дотримання всіх трьох угод, які були укладенні під час попередніх зустрічей у Мінську.

«Для нас це суттєво принципово, адже Російська Федерація хотіла ініціювати ревізію даної ділянки та її невизнання. Ми будемо вчитися на досвіді з Дебальцевим. На меті ми маємо відновити нормальне життя в зоні антитерористичної операції», - наголосив Єлісеєв.

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