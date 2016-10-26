В НБУ ще раз нагадали про можливість націоналізації "Приватбанку"

Нацбанк України припускає, що можливо «Приватбанк» доведеться націоналізувати. Це може статися у тому випадку, якщо не буде виконуватися план докапіталізації. Про це під час телеефіру 3s.tv розповів замісник керівника регулятора Сологуб Дмитро, пише видання «УН», передає replyua.net.
«Ми завжди говорили про те, що якщо тому чи іншому банку не вдається триматися плану докапіталізації, то в такої фінансової установи є два виходи: якщо банк системно важливий – його націоналізують; якщо системно неважливий – оголошують банкрутом», - зазначив він. На сьогоднішній день в Україні знаходиться лише три системно важливих банки, а саме: два державних банки «Укрексімбанк» та «Ощадбанк», і недержавний – «Приватбанк».
У серпні поточного року керівники «Приватбанку» прийняли рішення збільшити статутний фонд на 12 відсотків, до 21 мільярда 260 мільйонів гривень. Сологуб також переказав слова заступника керівника Національного банку Рожкової Катерини. Вона минулої п’ятниці, 21-го жовтня, зазначала, що наразі Нацбанк займається верифікацією програм докапіталізації. Дещо раніше в пресі з’явилася інформація, що Кабінет міністрів невдовзі прийме рішення щодо націоналізації «Приватбанку». У вищезазначеному банку цю інформацію спростували.
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