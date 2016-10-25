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Украинцы хотят в НАТО, - опрос

Украинцы хотят в НАТО, - опрос
Если бы в Украине провели референдум, то большинство граждан выступили бы за членство страны в Североатлантическом альянсе, информирует replyua.net со ссылкой на Киевский международный институт социологии, который проводил опрос.

Согласно его результатам, примерно 39 процентов украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, еще около тридцати процентов заявили, что это не самая лучшая идея, и они выступают «против». Примерно столько же граждан – около одной трети – признались, что они пока не могут определиться с ответом. Также многие украинцы сказали, что вообще не пойдут на этот референдум, если власти решат его провести. В институте социологии подчеркнули, что желающих пойти на такой референдум действительно немного – примерно 70 процентов, и, если бы все эти граждане приняли участие в голосовании, результаты референдума были бы совсем другими.

56 процентов украинцев поддержали бы вступление в НАТО, и 44 процента проголосовали бы против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Последний раз такой опрос проводился год назад, и результаты были примерно такими же – около сорока процентов готовы проголосовать «за».

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