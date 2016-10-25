Wizz Air анонсирует дешевые международные рейсы из Украины

Известный лоукостер Wizz Air начинает масштабный проект в Украине, и совсем скоро пассажиры смогут летать за границу, приобретя очень дешевые билеты.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, уже с 1 июля следующего года лоукостер запустит рейс Киев-Варшава, и цена билета будет около 1600 гривен. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю – в субботу, четверг и вторник. Кроме того, лоукостер также открыл несколько новых трасс из Варшавы. Появятся рейсы не только в Киев, но и в Ламецию, Вильнюс, Ниццу, Лион, Братиславу и Бухарест. Напомним, что в этом году Wizz Air запустил несколько других рейсов из столицы Украины. Теперь за небольшие деньги можно летать в Братиславу, Ганновер, Вроцлав и Гданьск.
Венгерский лоукостер продолжает реструктуризацию своей деятельности в Украине. Сейчас рассматриваются рейсы из Одессы, однако для этого нужно построить новую взлетно-посадочную полосу. Отметим, что в следующем году Львовский международный аэропорт также начнет сотрудничество с еще одним известным лоукостером Ryanair, который считается крупнейшим в Европе.
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