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Луценко відхрестився від скандальної нерухомості

Луценко відхрестився від скандальної нерухомості
Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що ні він, ні його родина не має у своїй власності 8 приміщень в Києві. З бухгалтеркою своєї дружини Ірини він не знайомий, а з народним депутатом Загорієм вже давно не бачився. Про це він розповів, виступаючи на прес-конференції у вівторок, передає replyua.net.

«Ні я, ні моя дружина, ніхто з членів моєї родини не володіє будинком з кількома приміщеннями, про який ви мене запитуєте», - наголосив керівник Генпрокуратури, відповідаючи на відповідне запитання від представників преси. В той самий ас Луценко сказав, що останнього разу бачив народного депутата Гліба Загорія ще перед тим, як він став головою Генеральної прокуратури.

«Загорія я бачив дуже давно. Пригадую, це було тоді, коли фракція «Блок Петра Порошенка» збиралася на засідання і висувала мене як кандидата на посаду генерального прокурора», - каже він. Після того Луценко зазначив, що він не знайомий з бухгалтеркою своєї дружини Ірини. «Світлану Риженко чи Рижук я особисто не знайомий і не можу нічого конкретного розповісти про її діяльність. Мені нічого не відомо про її бізнес-життя», - додав генпрокурор. Луценко каже, що сьогодні ввесь день він та його дружина, крім роботи, займаються власними побутовими справами.

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24 окт 2016
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