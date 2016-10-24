Украинские книги признали лучшими в мире на ярмарке в Германии

Книги, изданные в Украине, стали победителями книжной ярмарки, прошедшей в Германии, сообщает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». На Франкфуртской книжной ярмарке украинские книги стали лучшими сразу в нескольких номинациях.
К примеру, в номинации «Лучшая обложка» победу одержала книга Люси и Стивена Хокингов "Джордж і таємний ключ до Всесвіту", причем книга обошла свыше 10 тысяч других изданий, напечатанных в 50 государствах. Приз книга получила за необычную серебряную пленку, под которой спрятаны некоторые элементы рисунка. Также в десятку лучших в номинации «Лучшие детские и подростковые книги» вошли произведение Оксаны Лущевской "Вітер з-під сонця" и произведение Екатерины Михалицыной "Хто росте у парку". Также на ярмарке эксперты отметили еще несколько книг, изданных в Украине.
Однако, несмотря на победы во многих номинациях, украинский книжный рынок продолжает переживать не самые лучшие времена. Большую долю на рынке занимает только учебная литература – книги и учебники для школ и студентов, а на классику издатели «не решаются». В 2015 году было напечатано всего 36 миллионов книг.
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