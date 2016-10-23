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До дедлайну тиждень, а в Єдиному реєстрі лише 43% декларацій - РПР

До дедлайну тиждень, а в Єдиному реєстрі лише 43% декларацій - РПР
Станом на початок сьогоднішнього дня, 23-го жовтня, у Єдиному державному реєстрі електронних декларацій знаходилося майже 22 тисячі декларацій від українських високопосадовців, серед яких лише 31 – від народних депутатів. Про це на сторінці у Фейсбуці повідомляють представники «Реанімаційного пакету реформ», передає replyua.net.

«Рівно за один тиждень до кінцевої можливості подати декларації отримано необхідних 43% декларацій (21 тисяча 900 штук), і з них лише 31 шт. – від нардепів», - йдеться у інформаційному листі. Також у повідомленні зазначається, що станом на початок дня 17-го жовтня в Державному реєстрі було всього 8 тисяч 332 декларації, з яких 6 – від депутатів Верховної ради.

Як повідомлялося раніше, до 1-го листопада всі чиновники, які мають високий та дуже високий рівень відповідальності мають подати своє декларації за минулий рік. І це попри той факт, що підчас заповнення та спроби відправлення електронних декларацій народні депутати зіштовхуються з різними технічними проблемами, які чи то не дозволяють відправити заповнену форму, чи то після відправки дані автоматично змінюються, тощо. НАЗК обіцяє виправити всі технічні можливості якомога швидше.

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