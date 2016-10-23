Насиров заблокировал импорт подержанных автомобилей

Временно заблокирован ввоз бывших в эксплуатации авто на территорию Украины, и соответствующий приказ был подписан Романом Насировым, главой Государственной фискальной службы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Автоблог, сегодня об этом заявила Юлия Марушевская, начальник Одесской таможни.
По ее словам, тысячи украинцев уже пожаловались на то, что блокируется импорт б/у авто в Украину, и причиной такого нововведения стало не совсем понятное письмо Насирова, который обязал всех таможенников требовать сертификат на соответствие нормам Украины при таможенном оформлении. Марушевская подчеркнула, что в настоящий момент все стоянки забиты подержанными иностранными авто, и каждый день такого ожидания обходится импортерам в сумму от 15 до 150 долларов. Кроме того, все импортеры теряют средства, предназначенные для оплаты сертификатов.
«В такой сложной ситуации никому из ГФС не пришло в голову, что перед нововведениями нужно было объяснить импортерам, где они могут достать эти сертификаты. Хуже всего приходится тем, кто импортирует транспортные средства из Соединенных Штатов», отметила Марушевская.
Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter