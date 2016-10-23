Ежедневно в Украине умирает 9 человек от отравления качественным алкоголем

Как передает replyua.net, этиловым спиртом может отравиться любой, дело не в качестве, а в количестве. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал директор Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.
«Как ни странно, но алкоголизация в Украине уменьшается. Я провел исследования по разным странам, и увидел, что, если есть демократия и свободный доступ к алкоголю, то 50% населения не хочет употреблять алкоголь, определенная часть, процентов 25 его вообще не употребляет, и только половина алкоголь употребляет. Проблема в том, чтобы позволить людям не употреблять алкоголь. Этому мешает наша украинская культура с глупыми высказываниями примера «Если не пьет то или больной, или большая сволочь». И это совершенно неправильно, потому что, если человек не употребляет алкоголь сегодня или 5 минут, или несколько месяцев, - это только его дело», – считает Константин Красовский.
Только после того, как на Харьковщине в течение последнего месяца более 50 человек умерло от отравления некачественным алкоголем в СМИ начала остро подыматься проблема отравления алкоголем, но до сих пор все молчат о том, что в Украине в 2015 году более трех тысяч человек умерло от отравления качественным алкоголем. Государственная служба статистики в списках смертей содержит данные об отравлении алкоголем, то есть этиловым спиртом, и всеми другими веществами, кроме алкоголя. В 2008 году, когда алкоголь был дешевым, от алкогольных отравлений умерло восемь тысяч человек, от отравления всеми другими веществами – 3 тысячи человек. Затем государство повысило акцизы и цены, произошел экономический кризис, денег стало меньше, люди стали меньше пить, и показатели отравления от алкоголя уменьшились с восьми до четырех тысяч, а отравление всеми другими веществами уменьшилось с 3 тысяч до 2 тысяч. Потому что опыт показывает, что человек будет употреблять опасное вещество в первую очередь в состоянии алкогольного опьянения, когда нужно что-то выпить, и начинается поиск того, что горит.
«К сожалению, нынешние стандарты качества алкоголя никоим образом не защищают здоровье населения. Я категорически против лжи, что качественным алкоголем, якобы нельзя отравиться. На самом деле, этиловым спиртом может отравиться любой, дело не в качестве, а в количестве. Для человека 70 килограммов, который не натренирован в употреблении этого яда, 400 граммов чистой водки, принятой за раз – это смертельная доза. И поэтому каждый день в Украине 9 человек умирает от отравления качественным алкоголем. И единственный способ это прекратить – это уменьшить употребление алкоголя. Для этого необходимо повышение акцизов и цен на алкогольные и табачные изделия, полный запрет рекламы и ограничение физической доступности. Если алкоголь менее доступен, его употребляют меньше», – отметил специалист.
По его словам, нужно начать реальную борьбу с контрафактным и контрабандным алкоголем. На Харьковщину из России попал метиловый спирт, который трудно отличить без соответствующих приборов от этилового. Его смертельная доза от 30 до 250 грамм. Но в водке он нормируется, и в каждом алкогольном напитки, будь то коньяк, или ягодное вино, количество метанола в несколько десятков раз больше, чем максимальное количество для водки. То есть все эти показатели качества водки, это показатели только вкуса и запаха.
Константин Красовский подчеркнул, что на увеличение или уменьшение потребления алкоголя больше всего влияет финансовая ситуация. Сейчас в Украине экономический кризис и мы видим, что украинцы пьют меньше. Бедные люди больше пьют, но когда у людей в целом становится меньше денег, то небольшая часть становится больше пить и умирает, а большая часть людей молча перестает пить вообще или начинает пить меньше. «Если сравнить исторические эпохи, то стоит сказать, что в советское время пили больше, потому что алкоголь был дешевым. Но, например, моя дочь работает в компьютерной фирме, где люди совершенно не употребляют алкоголя, потому что понимают, что один стакан коньяка может привести к ошибке на сумму в несколько тысяч долларов. Также сейчас стали модными молодежный движения, которые полностью исповедуют отказ от алкоголя, понимая, что это не нужно.
«В алкогольной индустрии понимают, что, если подростки перестанут употреблять алкоголь, то они просто обанкротятся. И они используют различные пути, иногда довольно творческие, как навязывать людям алкоголь. И эта компания, которая стартовала после отравления в Харькове, когда начинают говорить, что нельзя повышать акцизы, ведь появится теневой алкоголь, яркий тому пример», – резюмировал Константин Красовский.
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