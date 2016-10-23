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Эксперт: власть никогда не скажет, чем закончится повышение тарифов для населения

Эксперт: власть никогда не скажет, чем закончится повышение тарифов для населения
Ни один представитель власти никогда не расскажет украинцам правду о том, что их ждет после введения рассрочки на оплату коммуналки и после повышения всех тарифов, и так ситуация будет складываться хотя бы потому, что никто из экспертов не может дать точного прогноза о том, что будет происходить с экономикой в Украине.

Как сообщает replyua.net, об этом рассказал Александр Гудыма в комментарии «Слову и Делу». По словам политического деятеля и бывшего министра энергетики, заявление Андрея Коболева о том, что в стране не будет кризиса неплатежей от населения, свидетельствует о том, что люди больше не могут платить и им предлагают рассрочку. «Может быть, «Нафтогаз» каким-то чудом получит субсидии, однако остаются еще сорок процентов украинцев, не получающих льготы, причем речь идет не только о богатых гражданах, но и о нищете, которая не может оформить субсидии по некоторым причинам», отметил эксперт.

Гудыма считает, что большинство украинцев – это законопослушные граждане, а все пенсионеры всегда платят вовремя, причем последние деньги, но теперь им предлагают заплатить позже и тем самым стать зависимыми людьми.

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