Впервые названы 12 друзей Украины в Европе: Польша в первой тройке не оказалась

Как передает replyua.net, Европейский совет по международным отношениям исследовал, как страны ЕС относятся к Украине. Интересно, что в тройку самых преданных друзей Польша не вошла. О результатах этого исследования в эфире «Громадського радио» рассказала эксперт Института мировой политики Дарья Гайдай. Также она сравнила результаты европейского исследования и аналогичных исследований, проведенных Институтом.
«Европейский совет по международным отношениям – это важный аналитический центр, который проводит исследования, касающиеся политики ЕС и отношений с различными странами. Последние несколько лет акцент делается на Украине, учитывая ее роль. Аналитики полагали, что нужно оценить, насколько эффективно ЕС помогает Украине, и, что сами украинцы думают об этой помощи. Институт мировой политики также оценивал европейскую помощь – это был украинский взгляд. Теперь мы имеем исследования со стороны ЕС. Их исследования шире, максимально учтены все нюансы по всем странам. Согласно исследованию, больше всего Украине помогают Германия, Великобритания и Швеция. Польша идет четвертой», – рассказала Дарья Гайдай.
Эксперт подчеркнула, что именно Германия делает очень много на политическом, экономическом уровне, оказывает консультативную помощь. Но авторы не пытались сделать именно рейтинг – они попытались выделить группы стран, которые делают больше или меньше. Также нужно учесть ресурсы – в Германии они больше, чем, например, у Литвы, которая также нас активно поддерживает. То есть количественные показатели не всегда уместны, но круг друзей был определен четко, и в целом он совпадает с видением украинцев.
Причем, по информации этого исследования, Германия не очень охотно приобщается к оборонным проектам в Украине. Германия исторически воздерживается от участия в военных оборонных проектах. Зато именно она была инициатором и является лидером группы поддержки Украины, которая занимается поддержкой реформ в Украине.
В исследование написано, что Украина является одним из трех приоритетов британского МИД. Великобритания мощно поддерживает Украину и на политическом уровне, и на уровне реформ. С одной стороны, Великобритания является подписантом Будапештского меморандума и несет определенную ответственность за судьбу Украины. С другой стороны, она понимает опасность России для Европы и важность Украины. Она с самого начала понимала значение стабильности в Украине и то, что необходимо распространять обороноспособность Украины. Brexit мало влияет на политику Британии в отношении Украины, потому что это внутренний процесс ЕС, а мы – сторонний наблюдатель. Великобритания продолжает участвовать в поддержании и реформировании Украины. Она потеряет возможность лоббировать вступление Украины в ЕС, но продолжит лоббировать интересы Украины. Она четко признает европейские стремления Украины, отметила Дарья Гайдай.
Для многих стало сюрпризом попадание Швеции в первую тройку друзей Украины. Швеция оказывает поддержку во всех направлениях. В этом отчете позитивно оценивались те страны, которые оказывают финансовую, техническую, консультативную помощь, и главное – поддерживают на политическом уровне. Потому финансовая поддержка не всегда означает поддержку евроинтеграции на политическом уровне. Швеция уже более 10 лет поддерживает евроинтеграционный проект Украины. Это долгосрочная политика. Если многие страны открыли для себя Украину во время Майдана, то для Швеции это стратегическая политика уже много лет.
«В группе плохого отношения видим три страны – Италия, Греция и Австрия. Следует отметить, что Австрия попала в этот список из-за тесных экономических и политических связей австрийской и российской элит, а также персональных связей. Есть проекты, которые Австрия хотела бы реализовывать в России. Владимир Путин неоднократно приглашал австрийских инвесторов. Австрия имеет определенные бизнес-перспективы, не хотела бы терять дружбу с Россией через Украину. Италия и Греция имеют энергетические интересы, также исторически всегда имели очень тесные контакты с Россией. В этих странах есть русские организации, которые активно действуют уже много лет. Франции удалось эту тенденцию переломить – она также была достаточно положительно настроена к России», – отметила эксперт.
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