Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?

Подільський райсуд міста Київ відклав засідання по справі ватажка так званої «ЛНР» Плотницького Ігоря на перше листопада цього року. Під час цього засідання має відбутися допит у якості свідка народного депутата від фракції «Батьківщина» Надії Савченко. Про це сьогодні, 21-го жовтня, повідомляє українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що під час судового засідання у п’ятницю судді постановили, що «Плотницького не попередили належним чином про місце, дату та час проведення судового засідання». У зв’язку з цим суд переніс дату засідання на 1-ше листопада. Початок судового засідання на цю дату заплановано на 10:00 за Київським часом.
Планувалося, що під час сьогоднішнього засідання суд допитає у якості свідків народного депутата України Надію Савченко, її сестру Віру та матір Марію Іванівну. Як повідомлялося раніше, 22-го грудня минулого року Печерський районний суд Києва надав право Службі безпеки розпочати заочне досудове розслідування проти так званого «керівника» само визнаної «Луганської народної республіки» Ігоря Плотницького. В свою чергу ватажок терористів заявив, що не збирається їхати в Київ на суд.
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