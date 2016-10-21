валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?

Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?
Подільський райсуд міста Київ відклав засідання по справі ватажка так званої «ЛНР» Плотницького Ігоря на перше листопада цього року. Під час цього засідання має відбутися допит у якості свідка народного депутата від фракції «Батьківщина» Надії Савченко. Про це сьогодні, 21-го жовтня, повідомляє українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що під час судового засідання у п’ятницю судді постановили, що «Плотницького не попередили належним чином про місце, дату та час проведення судового засідання». У зв’язку з цим суд переніс дату засідання на 1-ше листопада. Початок судового засідання на цю дату заплановано на 10:00 за Київським часом.

Планувалося, що під час сьогоднішнього засідання суд допитає у якості свідків народного депутата України Надію Савченко, її сестру Віру та матір Марію Іванівну. Як повідомлялося раніше, 22-го грудня минулого року Печерський районний суд Києва надав право Службі безпеки розпочати заочне досудове розслідування проти так званого «керівника» само визнаної «Луганської народної республіки» Ігоря Плотницького. В свою чергу ватажок терористів заявив, що не збирається їхати в Київ на суд.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%

Немцы возмущены новым законом, нарушающим их приватность

Главной темой первого саммита по Brexit стала "проблема России"

Що змінилося за місяць дії рамкової угоди? - Хуг

Канцлер Німеччини розповіла про свою позицію щодо країни-агресора

ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії

Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?

У Кремлі кажуть, що не причетні до суду над бібліотекаркою

За «злив Донбасу» росіяни назвали Путіна зрадником

Российская Войсковая часть 28735 получила часть акватории Черного моря в пользование на 20 лет

Портніков: Єдиний шлях повернення цілісності України – це крах путінського режиму

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

На Китай и Филиппины обрушился мощный тайфун

Сенцова громадянином РФ називає лише ФСБ - сестра

Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер

В Єкатеринбурзі співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину

Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу

КПВВ «Майорськ» на Донеччині розпочав свою роботу

Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії

Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами

 Новости за день