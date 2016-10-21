Ще одна людина скаржиться на е-декларування

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Тимчук Дмитро скаржиться, що його електронну декларацію система не хоче приймати вже на протязі трьох днів. Про це цьогодні, 21-го жовтня, він пише в себе на Фейсбуці, передає replyua.net.
«Більша проблема системи електронного декларування не заповнити саму форму декларації, а зробити так, щоб вона потрапила на сервер», - зазначив народний обранець. «Сьогодні вже третій день минув від тоді, як я почав намагатися відправити свою декларацію. Я повністю заповняю форму, ставлю позначку про те, що я ознайомлений з можливою відповідальністю, ну і фінішна пряма – тисну, щоб відправити, і тут нічого не відбувається», - детально пояснює Тимчук.
«Намагався звернутися до технічної підтримки. Але і тут не гаразд: на номерами телефонів, які вказані у відповідному розділі додзвонитися просто нереально», - додав нардеп. Водночас він зауважив, що на виконання даної операції у нього є дещо більше тижня. Як повідомлялося, до 30-го жовтня поточного року свою е-декларацію мають заповнити усі чиновники, які знаходяться на відповідальній або особливо відповідальній посаді. За даними НАЗК, у системі станом на 19 жовтня були зареєстровані всі необхідні високопосадовці для подачі декларації до зазначеного вище терміну.
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