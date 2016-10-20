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В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ

В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ
Украинская компания «Нафтогаз» в арбитраже Стокгольма потребовала от «Газпрома» пересмотра цен на газ по формуле «немецкий хаб и транспортировка», передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Как стало известно, «Нафтогаз» посчитал предложенные цены не справедливыми и считает, что российская компания должна предоставлять Украине топливо по формуле «немецкий хаб минус транспортировка», а не по «немецкий хаб плюс транспортировка». По словам Юрия Витренко, коммерческого директора «Нафтогаза», сейчас стоимость рассчитывается по формуле хаб и транспортировка, однако компания требует в арбитраже пересмотра формулы ценообразования, поскольку считает ее неприемлемой.

«Формула «немецкий хаб минус транспортировка» является экономически разумной, и российская компания не может получать от Украины больше денег, чем, к примеру, она получает от продажи газа в Германии. Они уплачивают средства для транспортировки в Германию, а потом пытаются продать этот газ нам», отметил Витренко. «Компания злоупотребляет монопольным положением, продавая газ по другой цене», добавил директор.

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