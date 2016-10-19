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Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в Евросоюз

Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в Евросоюз
«Укролияпром» сообщает о том, что в текущем маркетинговом году украинские производители увеличат выпуск подсолнечного масла до пяти с половиной миллионов тонн, и экспорт может достигнуть 4,9 миллионов тонн.

По информации replyua.net, в сообщении ассоциации отмечается, что в прошлом маркетинговом году было произведено порядка 16 миллионов тонн масличных, на масло из них производители переработали 12 миллионов тонн, и удельный вес семян сои составил 8 процентов, семян рапса – почти три процента, семян подсолнечника – 89 процентов. Также в ассоциации подчеркнули, что Украина продолжает оставаться лидером по экспорту подсолнечного масла. В прошлом маркетинговом году импортерами украинского продукта стали 105 государств, по-прежнему лидерами по закупке масла в Украине остаются Индия, которая импортирует 31 процент от общего объема, Китай – почти 14 процентов, а также страны Евросоюза, на долю которых приходится 32 процента экспорта.

На текущий маркетинговый год прогноз экспертов был увеличен до 19 миллионов тонн, однако теперь удельный вес семян подсолнечника составит всего 73 процента, сои – 21 процент, а рапса – 6 процентов.

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